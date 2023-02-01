Двое молодых пермяков попались после ограбления школьников

02 февраля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Подростков обокрали на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские полицейские нашли преступников, которые обокрали двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Родители двух 14-летних подростков обратились в полицию с сообщением, что у их сыновей на улице неизвестные выхватили телефоны из рук и скрылись. Правоохранители записали приметы подозреваемых и в ходе оперативных мероприятий задержали двух молодых людей. Один из похищенных телефонов задержанный забрал себе, а второй приятели планировали продать», — сообщили в полиции. В отделе полиции задержанные признались в преступлении. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

Пермские полицейские нашли преступников, которые обокрали двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Родители двух 14-летних подростков обратились в полицию с сообщением, что у их сыновей на улице неизвестные выхватили телефоны из рук и скрылись. Правоохранители записали приметы подозреваемых и в ходе оперативных мероприятий задержали двух молодых людей. Один из похищенных телефонов задержанный забрал себе, а второй приятели планировали продать», — сообщили в полиции. В отделе полиции задержанные признались в преступлении. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».