01 февраля 2023

Двое молодых пермяков попались после ограбления школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков обокрали на улице Фото:

Пермские полицейские нашли преступников, которые обокрали двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Родители двух 14-летних подростков обратились в полицию с сообщением, что у их сыновей на улице неизвестные выхватили телефоны из рук и скрылись. Правоохранители записали приметы подозреваемых и в ходе оперативных мероприятий задержали двух молодых людей. Один из похищенных телефонов задержанный забрал себе, а второй приятели планировали продать», — сообщили в полиции.

В отделе полиции задержанные признались в преступлении. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

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Пермские полицейские нашли преступников, которые обокрали двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Родители двух 14-летних подростков обратились в полицию с сообщением, что у их сыновей на улице неизвестные выхватили телефоны из рук и скрылись. Правоохранители записали приметы подозреваемых и в ходе оперативных мероприятий задержали двух молодых людей. Один из похищенных телефонов задержанный забрал себе, а второй приятели планировали продать», — сообщили в полиции. В отделе полиции задержанные признались в преступлении. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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