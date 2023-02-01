Двое молодых пермяков попались после ограбления школьников

Подростков обокрали на улице
Пермские полицейские нашли преступников, которые обокрали двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Родители двух 14-летних подростков обратились в полицию с сообщением, что у их сыновей на улице неизвестные выхватили телефоны из рук и скрылись. Правоохранители записали приметы подозреваемых и в ходе оперативных мероприятий задержали двух молодых людей. Один из похищенных телефонов задержанный забрал себе, а второй приятели планировали продать», — сообщили в полиции.
В отделе полиции задержанные признались в преступлении. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».
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