Пермский завод передаст фонд своего музея

«Мотовилихинские заводы» передадут свои экспонаты в Пермский краеведческий музей

Предприятие передаст более 10 тысяч экспонатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мотовилихинские заводы» передадут фонд своего музея Пермскому краеведческому музею. Всего учреждению передадут более 10 тысяч экспонатов.

«Пермский краеведческий музей начал процедуру приемки коллекции музея ПАО „Мотовилихинские заводы“. Речь идет о 10 — 11 тысяч экспонатов, находящихся в постоянной экспозиции и запасниках корпоративного музея», — сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на источники.

Инициатива передачи фонда принадлежит управляющему директору «Мотовилихи» Сергею Дядькину. Предложение поддержали в минкульте края, так как власти намереваются сохранить историческое наследие заводов в полном объеме. Сейчас проходят переговоры сторон, скоро начнется юридическое оформление передачи.

Экспонаты музея «Мотовилихинских заводов» рассказывают историю предприятия с XVIII века до наших дней. В экспозиции представлены предметы быта и культуры людей живших в дореволюционные времена и во время СССР. Среди экспонатов имеются макеты, модели продукции завода и мини-диорамы. Также сообщается, что в собственность музея не входит «парк пермской артиллерии» на открытой площадке и здание музея истории «Мотовилихи». Их реализуют на открытом конкурсе.