Эксперт по недвижимости предупредил о трех случаях, когда можно лишиться жилья

Жители России рискуют остаться без жилья по решению суда, из-за долгов и в случае нарушения прав соседей. Об этом рассказал кандидат юридических наук Андрей Некрасов.
«Банк может реализовать ипотечную квартиру, если человек не выплачивает деньги по кредиту. Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры», — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.Также лишить могут недвижимости, которую приобрели незаконным путем. Например, подобная практика применяется в отношении коррупционеров.
Если житель неоднократно дебоширил и мешал соседям, то его также лишат жилья. Однако, как говорит юрист, такие ситуации встречаются очень редко. «Но в таких случаях органы местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте», — заявил Некрасов.
Ранее URA.RU писало, что россияне могут лишиться имущества из-за его неправильного использования. Также в случаях захламления и нарушения прав других собственников суд может продать жилье.
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Жители России рискуют остаться без жилья по решению суда, из-за долгов и в случае нарушения прав соседей. Об этом рассказал кандидат юридических наук Андрей Некрасов. «Банк может реализовать ипотечную квартиру, если человек не выплачивает деньги по кредиту. Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры», — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.Также лишить могут недвижимости, которую приобрели незаконным путем. Например, подобная практика применяется в отношении коррупционеров. Если житель неоднократно дебоширил и мешал соседям, то его также лишат жилья. Однако, как говорит юрист, такие ситуации встречаются очень редко. «Но в таких случаях органы местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте», — заявил Некрасов. Ранее URA.RU писало, что россияне могут лишиться имущества из-за его неправильного использования. Также в случаях захламления и нарушения прав других собственников суд может продать жилье.