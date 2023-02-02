На собрание акционеров стратегического предприятия пришли пермские приставы

Приставы проконтролировали исполнение решения арбитражного суда в отношении завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акционеры ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край) провели собрание под контролем судебного пристава. Провести внеочередное собрание акционеров стратегического предприятия в ноябре 2022 года обязал арбитражный суд Пермского края. Исполнение решения суда было возложено на истца — Росимущество, сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

«В целях надлежащего исполнения требований исполнительного документа судебным приставом был осуществлен выезд на предприятие для участия в собрании акционеров. Установленные судом вопросы были рассмотрены, решения приняты, но некоторое время потребовалось для оформления соответствующей документации», — сообщает пресс-служба управления. Акционеры предприятия утвердили устав общества в новой редакции, избрали членов совета директоров и членов ревизионной комиссии.

Контрольный пакет акций ОАО «Соликамский магниевый завод» производит редкоземельные металлы и является одним из стратегических российских предприятий. В октябре 2022 года завод перешел под контроль государства в лице Росимущества. После чего, новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом». Сейчас в отношении экс-директора завода Артура Уртаева возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Один из ключевых акционеров предприятия, Игорь Пестриков, также является фигурантом уголовного дела, связанного с финансовыми операциями на ОАО «СМЗ». Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.