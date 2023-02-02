02 февраля 2023

В Свердловской области на строительство школ и детских садов выделили еще 2 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк в заозерном. Курган, школа, стройка, заозерный, стройка школы
Общий объем строительной программы на 2023 год в Свердловской области составит 27,3 млрд рублей Фото:

В Свердловской области увеличили финансирование строительной программы на 2 млрд рублей — за счет федеральных субсидий и инфраструктурных кредитов. Деньги пойдут на строительство школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

«Средства обеспечат строительство объектов государственной и муниципальной собственности, позволят завершить строительство объектов Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году и оказать поддержку гражданам при обеспечении жильем. Таким образом, общий объем госпрограммы на 2023 год за счет всех источников финансирования составит 27,3 миллиарда рублей», — добавляет министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

В частности, в 2023 году в Свердловской области построят семь школ, детские сады в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга и в селах Балтым и Сажино. В Башкарке построят дом культуры, в Каменске-Уральском и Верхней Туре — центры культурного развития.

Кроме того в 2023 году Свердловская область поставит рекорд по количеству нового жилья. Большое число строительных проектов, реализуемых в области в 2022 и 2023 годах, стало способствующим такой ситуации фактором.

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В Свердловской области увеличили финансирование строительной программы на 2 млрд рублей — за счет федеральных субсидий и инфраструктурных кредитов. Деньги пойдут на строительство школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. «Средства обеспечат строительство объектов государственной и муниципальной собственности, позволят завершить строительство объектов Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году и оказать поддержку гражданам при обеспечении жильем. Таким образом, общий объем госпрограммы на 2023 год за счет всех источников финансирования составит 27,3 миллиарда рублей», — добавляет министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. В частности, в 2023 году в Свердловской области построят семь школ, детские сады в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга и в селах Балтым и Сажино. В Башкарке построят дом культуры, в Каменске-Уральском и Верхней Туре — центры культурного развития. Кроме того в 2023 году Свердловская область поставит рекорд по количеству нового жилья. Большое число строительных проектов, реализуемых в области в 2022 и 2023 годах, стало способствующим такой ситуации фактором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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