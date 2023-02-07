Бастрыкин занялся свердловским домом для детей-сирот, стены которого заросли плесенью

07 февраля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом сирот в Серове Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку в свердловском доме для детей-сирот, который сдали с плесенью на стенах и проблемами с отоплением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области М.В. Богинскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Александр Бастрыкин взял вопрос на контроль в Москве. Ранее следователи обещали разобраться в ситуации с домом сирот. Они начали проверку, в ходе которой установят, действительно ли детей пытались поселить в такие условия, и кто должен отвечать за состояние здания.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку в свердловском доме для детей-сирот, который сдали с плесенью на стенах и проблемами с отоплением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области М.В. Богинскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Александр Бастрыкин взял вопрос на контроль в Москве. Ранее следователи обещали разобраться в ситуации с домом сирот. Они начали проверку, в ходе которой установят, действительно ли детей пытались поселить в такие условия, и кто должен отвечать за состояние здания.