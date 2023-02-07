Бастрыкин занялся свердловским домом для детей-сирот, стены которого заросли плесенью

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Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом сирот в Серове Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку в свердловском доме для детей-сирот, который сдали с плесенью на стенах и проблемами с отоплением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области М.В. Богинскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Александр Бастрыкин взял вопрос на контроль в Москве.

Ранее следователи обещали разобраться в ситуации с домом сирот. Они начали проверку, в ходе которой установят, действительно ли детей пытались поселить в такие условия, и кто должен отвечать за состояние здания.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку в свердловском доме для детей-сирот, который сдали с плесенью на стенах и проблемами с отоплением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области М.В. Богинскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Александр Бастрыкин взял вопрос на контроль в Москве. Ранее следователи обещали разобраться в ситуации с домом сирот. Они начали проверку, в ходе которой установят, действительно ли детей пытались поселить в такие условия, и кто должен отвечать за состояние здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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