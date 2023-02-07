07 февраля 2023

В Свердловской области орудуют мошенники, предлагающие обслуживание окон

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Полицейские просят граждан быть бдительными и не вестись на уловки аферистов Фото:

В Тавде (Свердловская область) неизвестные обзванивают граждан и предлагают обслуживание пластиковых окон по завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД «Тавдинский» в Telegram.

«На территории Тавдинского городского округа мошенники обзванивают граждан, предлагая дорогостоящее обслуживание пластиковых окон», — сказано в сообщении. Сотрудники полиции просят всех соблюдать бдительность, а также предупредить близких.

Ранее URA.RU писало, что неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Он пояснил, что есть те, кто потерял большие суммы.

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В Тавде (Свердловская область) неизвестные обзванивают граждан и предлагают обслуживание пластиковых окон по завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД «Тавдинский» в Telegram. «На территории Тавдинского городского округа мошенники обзванивают граждан, предлагая дорогостоящее обслуживание пластиковых окон», — сказано в сообщении. Сотрудники полиции просят всех соблюдать бдительность, а также предупредить близких. Ранее URA.RU писало, что неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Он пояснил, что есть те, кто потерял большие суммы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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