В Свердловской области орудуют мошенники, предлагающие обслуживание окон

08 февраля 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Полицейские просят граждан быть бдительными и не вестись на уловки аферистов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тавде (Свердловская область) неизвестные обзванивают граждан и предлагают обслуживание пластиковых окон по завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД «Тавдинский» в Telegram. «На территории Тавдинского городского округа мошенники обзванивают граждан, предлагая дорогостоящее обслуживание пластиковых окон», — сказано в сообщении. Сотрудники полиции просят всех соблюдать бдительность, а также предупредить близких. Ранее URA.RU писало, что неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Он пояснил, что есть те, кто потерял большие суммы.

В Тавде (Свердловская область) неизвестные обзванивают граждан и предлагают обслуживание пластиковых окон по завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД «Тавдинский» в Telegram. «На территории Тавдинского городского округа мошенники обзванивают граждан, предлагая дорогостоящее обслуживание пластиковых окон», — сказано в сообщении. Сотрудники полиции просят всех соблюдать бдительность, а также предупредить близких. Ранее URA.RU писало, что неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Он пояснил, что есть те, кто потерял большие суммы.