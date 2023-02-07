В Свердловской области орудуют мошенники, предлагающие обслуживание окон

В Тавде (Свердловская область) неизвестные обзванивают граждан и предлагают обслуживание пластиковых окон по завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД «Тавдинский» в Telegram.
«На территории Тавдинского городского округа мошенники обзванивают граждан, предлагая дорогостоящее обслуживание пластиковых окон», — сказано в сообщении. Сотрудники полиции просят всех соблюдать бдительность, а также предупредить близких.
Ранее URA.RU писало, что неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Он пояснил, что есть те, кто потерял большие суммы.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.