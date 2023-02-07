16-летняя девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пропала 16-летняя девочка-подросток. Из особых примет у нее шрам на левой щеке. Об этом сообщил поисковый отряд «Легион-СПАС» в соцсети.

«В Челябинске пропала Гутникова Карина Алексеевна 2006 года рождения (16 лет). 3 февраля ушла из здания по адресу: проспект Победы, дом 308 Б. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Особые приметы: шрам на левой щеке», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке указывают следующие приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, каре-зеленый цвет глаз, волосы крашенные черные до плеч. Девушка была одета в темно-серые джинсы, черные кожаные ботинки на платформе, горнолыжную куртку голубого и розового цвета, черную шапку. При себе имеет темно-синий рюкзак. Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении подростка отряду или в полицию.