В Перми появится новый штаб для подготовки к 300-летию города

Махонин будет лично контролировать работу строительного штаба Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае будет создан строительный штаб. Об этом на заседании правительства 8 февраля, трансляция которого проходила в группе правительства в соцсети «ВКонтакте», заявил губернатор региона Дмитрий Махонин. Штаб будет в том числе контролировать стройки в рамках подготовки к 300-летию Перми.

«Как все поняли, мы усовершенствует работу строительного блока правительства. Этого требует ситуация. У нас много глобальных строек — и в рамках реализации национальных целей, и в рамках „Перми-300“. Поэтому я поддержал инициативу коллег в части создания строительного штаба. Требуется более серьезная работа», — отметил Махонин.

Заседания штаба будут проходить еженедельно. В него войдут представители профильных министерств, ресурсоснабжающих организаций, надзорные органы, подрядчики. Махонин пообещал «регулярно принимать в них участие».

По его словам, важно, чтобы власти понимали, какое количество людей ежедневно находится на той или иной стройке, достаточно ли их, какие есть протворечения с ресурсоснабжающими организациями. «Все, чтобы разруливать самые мельчайшие проблемы, чтобы стройки двигались», — подчеркнул Махонин.

Ранее губернатор назначил новым министром строительства бывшего главного архитектора региона Артема Габдрахманова. Глава региона выразил недовольство работой команды предыдущего главы минстроя Андрея Колмогорова.