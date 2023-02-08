Свердловское предприятие придумало аналог запчастям Siemens и Schneider

Компания «Модуль» делает блочные комплектные трансформаторные подстанции Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Предприятие из Нижнего Тагила (Свердловская область) «Модуль» запустило выпуск комплектующих для трансформаторных подстанций, которые заменят импортные аналоги Siemens, Schneider и ABB. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«В последний год многие европейские производители, работающие по этому профилю, ушли с российского рынка. Наши тагильские компании взяли на себя смелость в изготовлении продукта, который не уступает по своему качеству зарубежным аналогам. Идея хорошая, вижу, что у руководства и сотрудников горят глаза. Будем в дальнейшем обсуждать конкретные шаги по развитию предприятия и мерам поддержки, чтобы помочь», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

В 2022 году в модернизацию оборудования «Модуля» инвестировали порядка шести миллионов рублей. Всего же до 2024 года инвестиционная программа составляет 116 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на запуск сборки распределительных устройств, диверсификацию продукции, оснащение производственных площадей.

Ранее URA.RU сообщало, что промышленные предприятия в Свердловской области смогли заменить продукты, которые поставляли General Electric и компания Siemens для приборостроительной отрасли. Также аналоги зарубежной аппаратуры появились в станкостроении.