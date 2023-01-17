Свердловчане раскрыли, какую продукцию смогли импортозаместить

Свердловские предприятия заменили продукцию Siemens и General Electric

Свердловчане осваивают направления, которые нужно импортозамещать Владимир Жабриков © URA.RU

Промышленные предприятия в Свердловской области смогли заменить продукты, которые поставляли General Electric и компания Siemens для приборостроительной отрасли. Также аналоги зарубежной аппаратуры появились в станкостроении, сообщил на пресс-конференции с журналистами председатель комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Андрей Мисюра.

«К сожалению, у нас нет микроэлектроники, но в части приборостроения появились системы, которые заменили продукты, поставляемые General Electric и компанией Siemens, а также в транспортном машиностроении (в части силовой преобразовательной аппаратуры), и в сфере автоматизации производства», — рассказал Мисюра.

Мощный кластер сформировался в области станкостроения. Если раньше компании из этой отрасли завозили оборудование из-за рубежа, хотя имели собственные компетенции для производства, то в условиях санкционного давления вынуждены локализовать оборудование и системы у себя на производстве, искать дополнительные кооперационные возможности.

Один из факторов, который тормозит развитие отечественных предприятий в сфере импортозамещения, не до конца проработанные меры господдержки. «Нам надо самим создавать высокотехнологические продукты, поэтому появилась необходимость поддерживать опытно-конструкторские разработки. Но система господдержки еще не развернулась в этом направлении — государственное финансирование не приемлет брать на себя инвестиционные риски, а в любом опытно-конструкторском бюро результат может быть такой, что продукт может быть не востребован на рынке. Нельзя за месяц импортозаместить уникальную технологию», — добавляет Мисюра.

Эксперты советуют вводить принципы венчурного финансирования, которые как раз подразумевают, что не каждый проект даст хороший результат, и ослабят нормативно-правовую базу по отчетности за проект. Ранее Мисюра рассказал о том, что в Свердловской области наблюдается дефицит кадров в сфере промышленности. Порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии.