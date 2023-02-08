В Челябинской области набирают сотрудников на новый металлургический завод

На завод в Кыштыме требуется свыше 500 сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Построенный в Кыштыме (Челябинская область) металлургический завод трудоустроит свыше 500 человек. Как сообщили в пресс-службе минпрома региона, отгрузку продукции предприятие начнет в конце первого квартала.

«Предприятие создаст в Кыштыме более 500 рабочих мест и обеспечит стабильные налоговые отчисления. Компания набирает инженерные и рабочие кадры: нужны обрубщики, формовщики, сварщики, плавильщики, огнеупорщики. Инвестором метзавода в Кыштыме выступило ООО „Стил Армор“», — сообщается в telegram-канале минпрома.

На проектную мощность завод выйдет в 2023 году: 35 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Предприятие будет производить сталь и готовую продукцию — конуса дробилок и стальные футеровки. Изделия пользуются спросом в горнорудной и угольной промышленности компаний России и стран СНГ. Дробилки с конусами из марганцовистой стали измельчают породу, а футеровки из хром-молибденовой стали защищают механизмы мельниц барабанного типа.

Инвесторы побеспокоились о том, чтобы выдержать современные экологические стандарты. Смонтировали системы аспирации для очистки воздуха, выбрали щадящую технологию для изготовления отливочных форм — не используют серу. Цикл оборота воды замкнутый: подпитывать производственные процессы будут за счет ливневых накопителей с системой фильтрации. Также внедрили систему регенерации песка: будут отправлять его не на отвалы, как предприятия делали раньше, а очищать и вновь использовать.

Генеральный директор ООО «Стил Армор» Антон Глазырин отметил, что стоимость продукции снизят за счет рециклинга отработанных футеровок и лома футеровочных плит. Продукция завода будет востребована из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных поставщиков