В Златоусте простились с погибшим бойцом ЧВК

В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК Алексеем Зубряном, погибшим на фронте. Как URA.RU уточнили в пресс-службе мэрии города, на церемонии присутствовали представители администрации округа.
«Прощание с бойцом Алексеем Зубряном состоялось в Златоусте. Военнослужащий ушел добровольцем в ЧВК. Участвовали представители администрации округа. Простились с почестями, как с защитником Отечества», — уточнили URA.RU в мэрии.
Церемония состоялась 8 февраля. В Златоусте также присутствовали представители Чебаркульской военной дивизии. Зубриян, которому исполнилось 24 года, погиб в зоне спецоперации на Донбассе во время штурма Артемовска.
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