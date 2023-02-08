08 февраля 2023

В Златоусте простились с погибшим бойцом ЧВК

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Прощание с контрактником Данилом Василенко. Магнитогорск
Боец ЧВК погиб при штурме Артемовска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК Алексеем Зубряном, погибшим на фронте. Как URA.RU уточнили в пресс-службе мэрии города, на церемонии присутствовали представители администрации округа.

«Прощание с бойцом Алексеем Зубряном состоялось в Златоусте. Военнослужащий ушел добровольцем в ЧВК. Участвовали представители администрации округа. Простились с почестями, как с защитником Отечества», — уточнили URA.RU в мэрии.

Церемония состоялась 8 февраля. В Златоусте также присутствовали представители Чебаркульской военной дивизии. Зубриян, которому исполнилось 24 года, погиб в зоне спецоперации на Донбассе во время штурма Артемовска.

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В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК Алексеем Зубряном, погибшим на фронте. Как URA.RU уточнили в пресс-службе мэрии города, на церемонии присутствовали представители администрации округа. «Прощание с бойцом Алексеем Зубряном состоялось в Златоусте. Военнослужащий ушел добровольцем в ЧВК. Участвовали представители администрации округа. Простились с почестями, как с защитником Отечества», — уточнили URA.RU в мэрии. Церемония состоялась 8 февраля. В Златоусте также присутствовали представители Чебаркульской военной дивизии. Зубриян, которому исполнилось 24 года, погиб в зоне спецоперации на Донбассе во время штурма Артемовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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