В Златоусте простились с погибшим бойцом ЧВК

09 февраля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Боец ЧВК погиб при штурме Артемовска Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК Алексеем Зубряном, погибшим на фронте. Как URA.RU уточнили в пресс-службе мэрии города, на церемонии присутствовали представители администрации округа. «Прощание с бойцом Алексеем Зубряном состоялось в Златоусте. Военнослужащий ушел добровольцем в ЧВК. Участвовали представители администрации округа. Простились с почестями, как с защитником Отечества», — уточнили URA.RU в мэрии. Церемония состоялась 8 февраля. В Златоусте также присутствовали представители Чебаркульской военной дивизии. Зубриян, которому исполнилось 24 года, погиб в зоне спецоперации на Донбассе во время штурма Артемовска.

В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК Алексеем Зубряном, погибшим на фронте. Как URA.RU уточнили в пресс-службе мэрии города, на церемонии присутствовали представители администрации округа. «Прощание с бойцом Алексеем Зубряном состоялось в Златоусте. Военнослужащий ушел добровольцем в ЧВК. Участвовали представители администрации округа. Простились с почестями, как с защитником Отечества», — уточнили URA.RU в мэрии. Церемония состоялась 8 февраля. В Златоусте также присутствовали представители Чебаркульской военной дивизии. Зубриян, которому исполнилось 24 года, погиб в зоне спецоперации на Донбассе во время штурма Артемовска.