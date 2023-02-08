Свердловский губернатор назвал дату индексации зарплат врачей и учителей

В Свердловской области врачам и учителям проиндексируют зарплату 1 октября 2023 года

09 февраля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Последний раз зарплату учителям и другим бюджетника повышали летом 2022 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Заработная плата свердловских врачей, учителей, сотрудников театров и других работников бюджетной сферы будет проиндексирована с 1 октября 2023 года. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проиндексировать зарплату работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений региона с 1 октября 2023 года», — заявили в ДИПе. Повышение зарплат коснется сотрудников сфер здравоохранения, образования, культуры и социальных работников. Индексация зарплат в регионе проходит согласно установке президента РФ Владимира Путина. «Выплаты должны доходить до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а зарплаты врачей и научных сотрудников — до 200% этого показателя», — пояснили представители правительства. Последний раз индексация зарплат врачей, учителей и других представителей бюджетной сферы проходила 1 августа 2022 года. Тогда заработную плату подняли на 4%.

Заработная плата свердловских врачей, учителей, сотрудников театров и других работников бюджетной сферы будет проиндексирована с 1 октября 2023 года. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проиндексировать зарплату работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений региона с 1 октября 2023 года», — заявили в ДИПе. Повышение зарплат коснется сотрудников сфер здравоохранения, образования, культуры и социальных работников. Индексация зарплат в регионе проходит согласно установке президента РФ Владимира Путина. «Выплаты должны доходить до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а зарплаты врачей и научных сотрудников — до 200% этого показателя», — пояснили представители правительства. Последний раз индексация зарплат врачей, учителей и других представителей бюджетной сферы проходила 1 августа 2022 года. Тогда заработную плату подняли на 4%.