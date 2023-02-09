Боррель заранее раскрыл, чем кончится визит Зеленского в Брюссель

В ходе встречи между лидерами стран Евросоюза (ЕС) и президента Украины Владимира Зеленского, стороны договорятся о поддержке Киева в виде еще большего количества финансов и вооружения. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Результатом обсуждения с Зеленским станет большая поддержка Украины, больше поставок оружия, больше военной помощи, больше финансовой помощи», — подчеркнул Жозеп Боррель. Эта встреча пройдет 9 февраля.
Журналисты британской газеты The Guardian писали, что Зеленский своим визитом в Лондон хочет сохранить внимание к конфликту на Украине. Ранее авторы американской газеты The New York Times предполагали, что президент Украины может разочароваться итогами встречи с лидерами ЕС. Они уточняют, что помощь Запада носит лишь символический характер.
США и другие страны Запада начали оказывать военную поддержку Украине после того, как РФ начала спецоперацию на ее территории. Также западные страны оказывают Киеву финансовую помощь.
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