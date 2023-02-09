09 февраля 2023

В ХМАО охрана «Роснефти» запрещает охотникам ездить на угодья

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, знак стоп, зима, проезд запрещен, автомобиль, схема объезда
На угодья не пускают даже егерей Фото:

В ХМАО охрана компании «Роснефть» установила на въезде в лес контрольно-пропускной пункт и не пускает на угодья охотников и рыболовов Сургута и района. Об этом URA.RU сообщил охотник из Сургута Александр Королев.

«Охрана „РН-Юганскнефтегаз“ [подразделение компании „Роснефть“] установила на дороге, ведущей к охотничьим угодьям сургутского общества охотников, контрольно-пропускной пункт. И никого туда не пропускают. Ни рыболовов, ни охотников. Даже егеря не могут проехать. Договориться не получается. И сейчас, несмотря на то, что есть разрешение и оплаченная путевка, никто не может охотиться и рыбачить на данной территории», — сообщил Королев.

Как пояснил сургутянин, речь идет о дороге, находящейся недалеко от горнолыжного комплекса «Каменный мыс». За разъяснениями журналист URA.RU обратился в пресс-службу компании «Роснефть». По номерам, указанным на сайте компании, никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники запрещают рыбалку в ХМАО, ссылаясь на старый закон. Охранники мотивируют свои действия постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая запретила рыбалку во время эпидемии коронавируса.

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В ХМАО охрана компании «Роснефть» установила на въезде в лес контрольно-пропускной пункт и не пускает на угодья охотников и рыболовов Сургута и района. Об этом URA.RU сообщил охотник из Сургута Александр Королев. «Охрана „РН-Юганскнефтегаз“ [подразделение компании „Роснефть“] установила на дороге, ведущей к охотничьим угодьям сургутского общества охотников, контрольно-пропускной пункт. И никого туда не пропускают. Ни рыболовов, ни охотников. Даже егеря не могут проехать. Договориться не получается. И сейчас, несмотря на то, что есть разрешение и оплаченная путевка, никто не может охотиться и рыбачить на данной территории», — сообщил Королев. Как пояснил сургутянин, речь идет о дороге, находящейся недалеко от горнолыжного комплекса «Каменный мыс». За разъяснениями журналист URA.RU обратился в пресс-службу компании «Роснефть». По номерам, указанным на сайте компании, никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники запрещают рыбалку в ХМАО, ссылаясь на старый закон. Охранники мотивируют свои действия постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая запретила рыбалку во время эпидемии коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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