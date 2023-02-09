На Украине погиб свердловчанин, ушедший через ЧВК «Вагнер»

На Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Антон Лескин из Сухого Лога

09 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим пройдет 11 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Сухого Лога (Свердловская область) Антон Лескин погиб во время спецоперации на Украине. Мужчина попал на передовую через ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает администрация Сухого Лога в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «15 января в боях под Артемовском Донецкой народной республики погиб сухоложец Антон Лескин», — поясняют в администрации и соболезнуют родным и близким мужчины. Антону было 32 года на тот момент, когда в октябре 2022 года он решил пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер». Прощание с бойцом пройдет 11 февраля на его родине. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главной миссией спецоперации является освобождение Донбасса. Погибшему молодому человеку было 32 года Фото: группа «Администрация городского округа Сухой Лог» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Сухого Лога (Свердловская область) Антон Лескин погиб во время спецоперации на Украине. Мужчина попал на передовую через ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает администрация Сухого Лога в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «15 января в боях под Артемовском Донецкой народной республики погиб сухоложец Антон Лескин», — поясняют в администрации и соболезнуют родным и близким мужчины. Антону было 32 года на тот момент, когда в октябре 2022 года он решил пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер». Прощание с бойцом пройдет 11 февраля на его родине. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главной миссией спецоперации является освобождение Донбасса.