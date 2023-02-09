Школьника из Магнитогорска взяли петь в команду Егора Крид

10 февраля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Сегодня в эфире завершается этап поединков Фото: Илья Московец © URA.RU Школьник из Магнитогорска (Челябинская область) Шандор Силантьев 10 февраля выступит на шоу «Голос. Дети». Одиннадцатилетний мальчик прошел этап слепых прослушиваний и попал в команду Егора Крида. «Молодой музыкант Шандор Силантьев принял участие в отборочных этапах в музыкальном шоу „Голос. Дети“ и прошел отборочный тур. В эфире магнитогорец исполнил песню на английском языке. Наставником одиннадцатилетнего певца стал Егор Крид», — сообщается на сайте «Первого канала». В пятницу, 10 февраля, в эфире завершается этап поединков. По правилам проекта, наставники разбивают свои команды на тройки. Из каждой тройки в следующий этап пройдет только по одному участнику Выпуск начнется в 21:45 по челябинскому времени на «Первом канале». Также посмотреть трансляцию можно будет онлайн на сайте. Шандор неоднократно выступал в парках и скверах родного города, снимал видео для соцсетей, набирающие более миллиона просмотров. В них Шандор исполнял популярные песни, некоторые номера перепевал вместе с отцом. Сейчас магнитогорец мечтает записать свой альбом.

Школьник из Магнитогорска (Челябинская область) Шандор Силантьев 10 февраля выступит на шоу «Голос. Дети». Одиннадцатилетний мальчик прошел этап слепых прослушиваний и попал в команду Егора Крида. «Молодой музыкант Шандор Силантьев принял участие в отборочных этапах в музыкальном шоу „Голос. Дети“ и прошел отборочный тур. В эфире магнитогорец исполнил песню на английском языке. Наставником одиннадцатилетнего певца стал Егор Крид», — сообщается на сайте «Первого канала». В пятницу, 10 февраля, в эфире завершается этап поединков. По правилам проекта, наставники разбивают свои команды на тройки. Из каждой тройки в следующий этап пройдет только по одному участнику Выпуск начнется в 21:45 по челябинскому времени на «Первом канале». Также посмотреть трансляцию можно будет онлайн на сайте. Шандор неоднократно выступал в парках и скверах родного города, снимал видео для соцсетей, набирающие более миллиона просмотров. В них Шандор исполнял популярные песни, некоторые номера перепевал вместе с отцом. Сейчас магнитогорец мечтает записать свой альбом.