09 февраля 2023

Школьника из Магнитогорска взяли петь в команду Егора Крид

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Сегодня в эфире завершается этап поединков Фото:

Школьник из Магнитогорска (Челябинская область) Шандор Силантьев 10 февраля выступит на шоу «Голос. Дети». Одиннадцатилетний мальчик прошел этап слепых прослушиваний и попал в команду Егора Крида.

«Молодой музыкант Шандор Силантьев принял участие в отборочных этапах в музыкальном шоу „Голос. Дети“ и прошел отборочный тур. В эфире магнитогорец исполнил песню на английском языке. Наставником одиннадцатилетнего певца стал Егор Крид», — сообщается на сайте «Первого канала».

В пятницу, 10 февраля, в эфире завершается этап поединков. По правилам проекта, наставники разбивают свои команды на тройки. Из каждой тройки в следующий этап пройдет только по одному участнику

Выпуск начнется в 21:45 по челябинскому времени на «Первом канале». Также посмотреть трансляцию можно будет онлайн на сайте.

Шандор неоднократно выступал в парках и скверах родного города, снимал видео для соцсетей, набирающие более миллиона просмотров. В них Шандор исполнял популярные песни, некоторые номера перепевал вместе с отцом. Сейчас магнитогорец мечтает записать свой альбом.

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Школьник из Магнитогорска (Челябинская область) Шандор Силантьев 10 февраля выступит на шоу «Голос. Дети». Одиннадцатилетний мальчик прошел этап слепых прослушиваний и попал в команду Егора Крида. «Молодой музыкант Шандор Силантьев принял участие в отборочных этапах в музыкальном шоу „Голос. Дети“ и прошел отборочный тур. В эфире магнитогорец исполнил песню на английском языке. Наставником одиннадцатилетнего певца стал Егор Крид», — сообщается на сайте «Первого канала». В пятницу, 10 февраля, в эфире завершается этап поединков. По правилам проекта, наставники разбивают свои команды на тройки. Из каждой тройки в следующий этап пройдет только по одному участнику Выпуск начнется в 21:45 по челябинскому времени на «Первом канале». Также посмотреть трансляцию можно будет онлайн на сайте. Шандор неоднократно выступал в парках и скверах родного города, снимал видео для соцсетей, набирающие более миллиона просмотров. В них Шандор исполнял популярные песни, некоторые номера перепевал вместе с отцом. Сейчас магнитогорец мечтает записать свой альбом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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