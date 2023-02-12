Дым виден издалека Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Жители Челябинска 13 февраля сообщили о дыме над лыжной базой, которая находится в городском бору на улице Лесопарковой. По словам читателя URA.RU, к месту происшествия уже прибыли пожарные машины.

«Внезапно пошел дым. Хлопка, никакого шума не было. Дым видно издалека», — рассказал читатель.

В пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области URA.RU сообщили, что горит автомобиль на улице Лесопарковой. На месте работают две автоцистерны.

Лыжная база, возле которой произошло ЧП, является действующей. Зимой это одно из самых популярных мест отдыха.