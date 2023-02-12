В ХМАО депутаты массово увольняются из-за переезда в другие регионы

13 февраля 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Депутат думы Пыть-Яха сдал мандат из-за переезда Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО появился тренд среди депутатов. Сразу несколько народных избранников отказались от мандатов из-за переезда в другие регионы. Последним стал депутат гордумы Пыть-Яха Алексей Бятиков, сообщил источник URA.RU. «Действительно, я написал заявление на снятие с меня полномочий. Сейчас я по работе переехал в Башкирию и не смогу выполнять функции депутата. Довыборы проводится не будут», — отметил Бятиков. По словам политолога Александра Безделова, этот тренд прослеживается на протяжении уже нескольких лет. «В ХМАО довольно активные люди и переезды в другие регионы по работе или по состоянию здоровья — нормальный процесс. Многие депутаты занимаются бизнесом и, заработав деньги в Югре, едут в другие регионы расширять бизнес. Это может быть юг страны или крупные города: Тюмень или Москва», — отметил Безделов. За последнее время из дум в ХМАО сложили мандаты и покинули регион депутат окружной Думы Алексей Тулупов, экс-спикер думы Нефтеюганска Рафаэль Галиев и три депутата думы Белоярского района. Первый получил повышение в ЛУКОЙЛе, а второй уехал поправлять здоровье в южный климат.

В ХМАО появился тренд среди депутатов. Сразу несколько народных избранников отказались от мандатов из-за переезда в другие регионы. Последним стал депутат гордумы Пыть-Яха Алексей Бятиков, сообщил источник URA.RU. «Действительно, я написал заявление на снятие с меня полномочий. Сейчас я по работе переехал в Башкирию и не смогу выполнять функции депутата. Довыборы проводится не будут», — отметил Бятиков. По словам политолога Александра Безделова, этот тренд прослеживается на протяжении уже нескольких лет. «В ХМАО довольно активные люди и переезды в другие регионы по работе или по состоянию здоровья — нормальный процесс. Многие депутаты занимаются бизнесом и, заработав деньги в Югре, едут в другие регионы расширять бизнес. Это может быть юг страны или крупные города: Тюмень или Москва», — отметил Безделов. За последнее время из дум в ХМАО сложили мандаты и покинули регион депутат окружной Думы Алексей Тулупов, экс-спикер думы Нефтеюганска Рафаэль Галиев и три депутата думы Белоярского района. Первый получил повышение в ЛУКОЙЛе, а второй уехал поправлять здоровье в южный климат.