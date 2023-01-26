Спикер думы доложил губернатору ХМАО о текучке среди депутатов

Спикер думы Белоярского района (ХМАО) Андрей Берестов рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о высокой текучке кадров в представительном органе власти. За последнее время сложили полномочия три депутата. Трансляция велась в соцсетях главы региона.
«Три депутата думы Белоярского района прекратили свои полномочия из-за того, что переехали в другие регионы. Это произошло в конце декабря 2022 года», — отметил Андрей Берестов.
В единый день голосования будут проведены довыборы. Планируется пополнить думу района тремя депутатами.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в турне по западу ХМАО. Сейчас продолжаются рабочие встречи в крупных муниципалитетах округа.
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