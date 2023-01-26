26 января 2023

Спикер думы доложил губернатору ХМАО о текучке среди депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, квитанция, вакансии, увольнение, увольнение с работы, увольнение работника, отдел кадров
Спикер думы Белоярского района (ХМАО) Андрей Берестов рассказал о высокой текучке депутатов Фото:

Спикер думы Белоярского района (ХМАО) Андрей Берестов рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о высокой текучке кадров в представительном органе власти. За последнее время сложили полномочия три депутата. Трансляция велась в соцсетях главы региона.

«Три депутата думы Белоярского района прекратили свои полномочия из-за того, что переехали в другие регионы. Это произошло в конце декабря 2022 года», — отметил Андрей Берестов.

В единый день голосования будут проведены довыборы. Планируется пополнить думу района тремя депутатами.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в турне по западу ХМАО. Сейчас продолжаются рабочие встречи в крупных муниципалитетах округа.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Спикер думы Белоярского района (ХМАО) Андрей Берестов рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о высокой текучке кадров в представительном органе власти. За последнее время сложили полномочия три депутата. Трансляция велась в соцсетях главы региона. «Три депутата думы Белоярского района прекратили свои полномочия из-за того, что переехали в другие регионы. Это произошло в конце декабря 2022 года», — отметил Андрей Берестов. В единый день голосования будут проведены довыборы. Планируется пополнить думу района тремя депутатами. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в турне по западу ХМАО. Сейчас продолжаются рабочие встречи в крупных муниципалитетах округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...