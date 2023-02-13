Движение по трассе временно было остановлено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М5-Урал в Челябинской области в районе Златоуста образовалась автомобильная пробка из-за горящей фуры. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Златоуст, Уреньга. Пробка. Горела фура, пустили реверс», — сообщили очевидцы в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, которую разместили очевидцы, горящая фура находилась на обочине дороги. Пламя было слишком сильным, поэтому движение по трассе временно приостановили. Из-за этого образовалась автомобильная пробка. Когда фуру потушили, движение было открыто. Причины возгорания не уточняются. Информации о пострадавших нет.