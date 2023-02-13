На челябинской трассе образовалась пробка из-за горящей фуры. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5, дорога
Движение по трассе временно было остановлено Фото:

На трассе М5-Урал в Челябинской области в районе Златоуста образовалась автомобильная пробка из-за горящей фуры. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Златоуст, Уреньга. Пробка. Горела фура, пустили реверс», — сообщили очевидцы в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, которую разместили очевидцы, горящая фура находилась на обочине дороги. Пламя было слишком сильным, поэтому движение по трассе временно приостановили. Из-за этого образовалась автомобильная пробка. Когда фуру потушили, движение было открыто. Причины возгорания не уточняются. Информации о пострадавших нет.

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На трассе М5-Урал в Челябинской области в районе Златоуста образовалась автомобильная пробка из-за горящей фуры. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Златоуст, Уреньга. Пробка. Горела фура, пустили реверс», — сообщили очевидцы в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видеозаписи, которую разместили очевидцы, горящая фура находилась на обочине дороги. Пламя было слишком сильным, поэтому движение по трассе временно приостановили. Из-за этого образовалась автомобильная пробка. Когда фуру потушили, движение было открыто. Причины возгорания не уточняются. Информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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