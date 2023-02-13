В городах Пермского края ищут врачей для неизлечимо больных

Медики требуются в территориях Пермского края Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский фонд «Дедморозим» объявил о наборе врачей по паллиативной помощи. Медики нужны для поддержки пациентов не в столице региона, а в других городах.

«„Дедморозим“ разыскивает врачей по паллиативной помощи из Пермского края. Мы ищем профессионалов Кунгуре, Суксуне, Кудымкаре, Карагае, Ильинском, Верещагино, Нытве, Оханске. Врач будет учить родителей тяжелобольных детей принципам ухода, назначать лечение и участвовать в разработке индивидуальных планов помощи семьям», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Для помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями требуются люди специальностей «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», «Неврология», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)». Зарплата от 60 тысяч рублей в месяц.

АНО «Агентство медицинских и социальных услуг „Дедморозим“», связанное с одноименным фондом получило право на оказание помощи тяжелобольным детям в осенью 2022 года. Сейчас у организации больше 250 подопечных, которым нужна паллиативная помощь.