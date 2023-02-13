Челябинские спасатели получат надбавку за выслугу лет

Алексей Текслер поздравил сотрудников ППС с 30-летним юбилеем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в региональную Поисково-спасательную службу пообещал увеличить спасателям надбавку за выслугу лет. Об это URA.RU сообщили 14 февраля в пресс-службе главы региона.

«С 2023 года будет обеспечена надбавка за выслугу лет для спасателей по аналогии с МЧС. По достижении 40 лет при наличии необходимого стажа будут предоставлены выплаты», — сообщил Текслер.

В состав Поисково-спасательной службы региона входит 8 отрядов, а штат сотрудников достигает 186 человек. За 30 лет службы сотрудники региональной ППС спасли более 14 тысяч человек.

«Поздравляю с 30-летием службы. Наши спасатели — одни из лучших в стране. Сегодня служба развивается и это находится под моим личным контролем», — отметил Текслер.

Глава региона также вручил диплом лауреата премии губернатора Антону Дулову. Этот спасатель из Магнитогорска отличился, защищая жителей при чрезвычайных ситуациях.