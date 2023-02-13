13 февраля 2023

Челябинские спасатели получат надбавку за выслугу лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии Театра кукол после капитального ремонта. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поздравил сотрудников ППС с 30-летним юбилеем Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в региональную Поисково-спасательную службу пообещал увеличить спасателям надбавку за выслугу лет. Об это URA.RU сообщили 14 февраля в пресс-службе главы региона.

«С 2023 года будет обеспечена надбавка за выслугу лет для спасателей по аналогии с МЧС. По достижении 40 лет при наличии необходимого стажа будут предоставлены выплаты», — сообщил Текслер.

В состав Поисково-спасательной службы региона входит 8 отрядов, а штат сотрудников достигает 186 человек. За 30 лет службы сотрудники региональной ППС спасли более 14 тысяч человек.

«Поздравляю с 30-летием службы. Наши спасатели — одни из лучших в стране. Сегодня служба развивается и это находится под моим личным контролем», — отметил Текслер.

Глава региона также вручил диплом лауреата премии губернатора Антону Дулову. Этот спасатель из Магнитогорска отличился, защищая жителей при чрезвычайных ситуациях.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в региональную Поисково-спасательную службу пообещал увеличить спасателям надбавку за выслугу лет. Об это URA.RU сообщили 14 февраля в пресс-службе главы региона. «С 2023 года будет обеспечена надбавка за выслугу лет для спасателей по аналогии с МЧС. По достижении 40 лет при наличии необходимого стажа будут предоставлены выплаты», — сообщил Текслер. В состав Поисково-спасательной службы региона входит 8 отрядов, а штат сотрудников достигает 186 человек. За 30 лет службы сотрудники региональной ППС спасли более 14 тысяч человек. «Поздравляю с 30-летием службы. Наши спасатели — одни из лучших в стране. Сегодня служба развивается и это находится под моим личным контролем», — отметил Текслер. Глава региона также вручил диплом лауреата премии губернатора Антону Дулову. Этот спасатель из Магнитогорска отличился, защищая жителей при чрезвычайных ситуациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...