Поножовщина в одном из дворов Челябинска закончилась смертью

14 февраля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Полиция задержала подозреваемого по фотороботу очевидцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции 14 февраля на улице Солнечной задержали мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения товарищу в ходе ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). Двое местных жителей после распития спиртных напитков вышли из одного из домов в Курчатовском районе. Между ними начался конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес товарищу смертельные ножевые ранения и скрылся с места», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU рассказали, что преступника удалось задержать по горячим следам. После того как мужчина покинул место преступления, очевидцы вызвали полицию. Был составлен фоторобот. Убийцу задержали на улице.

В Челябинске сотрудники полиции 14 февраля на улице Солнечной задержали мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения товарищу в ходе ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). Двое местных жителей после распития спиртных напитков вышли из одного из домов в Курчатовском районе. Между ними начался конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес товарищу смертельные ножевые ранения и скрылся с места», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU рассказали, что преступника удалось задержать по горячим следам. После того как мужчина покинул место преступления, очевидцы вызвали полицию. Был составлен фоторобот. Убийцу задержали на улице.