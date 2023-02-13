Детский омбудсмен в Челябинской области выяснила причины драки в Образовательном центре №5

Конфликт у подростков возник из-за личной неприязни, рассказала Евгения Майорова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова опросила учащихся Образовательного центра №5 и выяснила, что конфликт между подростками возник из-за личной неприязни. Об этом омбудсмен рассказала в своих социальных сетях.

«1562 ученика в ОЦ № 2 опрошено сотрудниками полиции с участием психологов, специалистов аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области для детального выяснения причин конфликта. Процессуальные действия продолжаются, но могу сказать о том, что все полученные данные подтверждают, что конфликт произошел на основе личных неприязненных отношений», — сообщила Майорова в своем telegram-канале.

По ее словам, проведена большая работа в разбирательстве по делу о драке подростков в образовательном учреждении. Майорова выразила благодарность за профессионализм сотрудникам полиции региона и начальнику ГУ МВД РФ по региону генерал-лейтенанту Михаилу Скокову.

Массовая драка произошла 8 февраля в Образовательном центре №5. Зачинщики ворвались в учреждение с молотками и в балаклавах. Трое подростков пострадали, шестерых задержали. Несовершеннолетних отпустили под подписку о невыезде. Один из нападавших, которому больше 18 лет, отправлен под домашний арест.