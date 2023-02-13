Байден займется изучением НЛО

Байден создал группу для изучения НЛОФото: Official White House / Adam Schultz
Президент США Джо Байден поручил создать группу для анализа неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Президент [США Байден] распорядился межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов», — передает слова Джона Кирби официальный сайт Белого дома. По его мнению, НЛО может предоставлять риски по обеспечению безопасности в стране.
Ранее США несерьезно относились к проблеме борьбы с НЛО, считает Джон Кирби. Однако после заявления Джо Байдена Вашингтон будут лучше заниматься в этом вопросе уверен координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США.
Ранее разведка США зафиксировала более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов на территории страны. Число случаев появления НЛО было зафиксировано на 30 августа 2022 года, передает RT.
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Президент США Джо Байден поручил создать группу для анализа неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Президент [США Байден] распорядился межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов», — передает слова Джона Кирби официальный сайт Белого дома. По его мнению, НЛО может предоставлять риски по обеспечению безопасности в стране. Ранее США несерьезно относились к проблеме борьбы с НЛО, считает Джон Кирби. Однако после заявления Джо Байдена Вашингтон будут лучше заниматься в этом вопросе уверен координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США. Ранее разведка США зафиксировала более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов на территории страны. Число случаев появления НЛО было зафиксировано на 30 августа 2022 года, передает RT.