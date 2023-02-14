14 февраля 2023

В УрФУ раскрыли судьбу иностранных студентов, участвовавших в массовой драке

Студентов УрФУ, устроивших драку в общежитии не отчислят
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Иностранных студентов не будут отчислять после массовой драки в общежитии Фото:

Студенты, участвовавшие в драке в общежитии Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина, не будут подвергнуты отчислению. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе института.

«Известна дальнейшая судьба студентов, устроивших драку в общежитии УрФУ. Никого отчислять не будут», — сказали в университете.

В ночь с 20 на 21 января толпа студентов, среди которых были иностранцы, поссорилась из-за громкой музыки. Очевидцы сообщали о ножевых ранениях у пострадавших, однако в полиции эту информацию опровергали. Силовики задержали восьмерых студентов, которым вменили мелкое хулиганство. Вторая драка произошла 7 февраля. Молодые люди били друг друга тарелкой и сковородкой.

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Студенты, участвовавшие в драке в общежитии Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина, не будут подвергнуты отчислению. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе института. «Известна дальнейшая судьба студентов, устроивших драку в общежитии УрФУ. Никого отчислять не будут», — сказали в университете. В ночь с 20 на 21 января толпа студентов, среди которых были иностранцы, поссорилась из-за громкой музыки. Очевидцы сообщали о ножевых ранениях у пострадавших, однако в полиции эту информацию опровергали. Силовики задержали восьмерых студентов, которым вменили мелкое хулиганство. Вторая драка произошла 7 февраля. Молодые люди били друг друга тарелкой и сковородкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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