В УрФУ раскрыли судьбу иностранных студентов, участвовавших в массовой драке

Студенты, участвовавшие в драке в общежитии Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина, не будут подвергнуты отчислению. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе института.
«Известна дальнейшая судьба студентов, устроивших драку в общежитии УрФУ. Никого отчислять не будут», — сказали в университете.
В ночь с 20 на 21 января толпа студентов, среди которых были иностранцы, поссорилась из-за громкой музыки. Очевидцы сообщали о ножевых ранениях у пострадавших, однако в полиции эту информацию опровергали. Силовики задержали восьмерых студентов, которым вменили мелкое хулиганство. Вторая драка произошла 7 февраля. Молодые люди били друг друга тарелкой и сковородкой.
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