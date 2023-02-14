В УрФУ раскрыли судьбу иностранных студентов, участвовавших в массовой драке

Студентов УрФУ, устроивших драку в общежитии не отчислят

15 февраля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Иностранных студентов не будут отчислять после массовой драки в общежитии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты, участвовавшие в драке в общежитии Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина, не будут подвергнуты отчислению. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе института. «Известна дальнейшая судьба студентов, устроивших драку в общежитии УрФУ. Никого отчислять не будут», — сказали в университете. В ночь с 20 на 21 января толпа студентов, среди которых были иностранцы, поссорилась из-за громкой музыки. Очевидцы сообщали о ножевых ранениях у пострадавших, однако в полиции эту информацию опровергали. Силовики задержали восьмерых студентов, которым вменили мелкое хулиганство. Вторая драка произошла 7 февраля. Молодые люди били друг друга тарелкой и сковородкой.

Студенты, участвовавшие в драке в общежитии Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина, не будут подвергнуты отчислению. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе института. «Известна дальнейшая судьба студентов, устроивших драку в общежитии УрФУ. Никого отчислять не будут», — сказали в университете. В ночь с 20 на 21 января толпа студентов, среди которых были иностранцы, поссорилась из-за громкой музыки. Очевидцы сообщали о ножевых ранениях у пострадавших, однако в полиции эту информацию опровергали. Силовики задержали восьмерых студентов, которым вменили мелкое хулиганство. Вторая драка произошла 7 февраля. Молодые люди били друг друга тарелкой и сковородкой.