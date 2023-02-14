Свердловский министр ЖКХ: ставка за капремонт могла быть выше еще на 16%

15 февраля 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Министр ЖКХ Николай Смирнов раскрыл, как делали расчет ставки за капремонт Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области ставка по плате за капитальный ремонт, которая сейчас составляет 41%, могла подняться и до 57%, но власти отказались от этого решения. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции в группе областного правительства «ВКонтакте», передает корреспондент URA.RU. «Жители могут спросить, почему рост 41%? В соответствии с методикой РФ рекомендовано перейти на расчет по индексам, которые утверждает минстрой России. Мы просчитали, и получилось, что ставка платы должна была вырасти на 57%. Фонд капремонта заказал расчет индекса [для ставки по капремонту] для Свердловской области. Специалисты просчитали индексы и оказалось, на текущий год можно снизить с 57% до 41%, поэтому мы выбрали самую низкую ставку (41%). На самом деле ставка, чтобы окупалась, она должна быть на уровне от 21 до 27 рублей. У нас она 14 рублей», — рассказал Смирнов. С 1 января 2023 года ставка по взносу за капитальный ремонт выросла с 10,51 рублей до 14,81 по всему региону, неважно от того, старый дом или новый. В региональном министерстве ЖКХ объясняли, что плата за капремонт выросла по всей стране по требованию федерального законодательства, учитывая, что идет инфляция и дорожают строительные материалы.

В Свердловской области ставка по плате за капитальный ремонт, которая сейчас составляет 41%, могла подняться и до 57%, но власти отказались от этого решения. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции в группе областного правительства «ВКонтакте», передает корреспондент URA.RU. «Жители могут спросить, почему рост 41%? В соответствии с методикой РФ рекомендовано перейти на расчет по индексам, которые утверждает минстрой России. Мы просчитали, и получилось, что ставка платы должна была вырасти на 57%. Фонд капремонта заказал расчет индекса [для ставки по капремонту] для Свердловской области. Специалисты просчитали индексы и оказалось, на текущий год можно снизить с 57% до 41%, поэтому мы выбрали самую низкую ставку (41%). На самом деле ставка, чтобы окупалась, она должна быть на уровне от 21 до 27 рублей. У нас она 14 рублей», — рассказал Смирнов. С 1 января 2023 года ставка по взносу за капитальный ремонт выросла с 10,51 рублей до 14,81 по всему региону, неважно от того, старый дом или новый. В региональном министерстве ЖКХ объясняли, что плата за капремонт выросла по всей стране по требованию федерального законодательства, учитывая, что идет инфляция и дорожают строительные материалы.