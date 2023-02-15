Свердловский министр ЖКХ рассказал, как экономит свет после роста тарифов

Свердловский министр Смирнов призвал свердловчан выключать за собой свет

Чтобы меньше платить, надо выключать за собой свет, считает министр ЖКХ Николай Смирнов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителям Свердловской области следует рационально подходить к вопросу потребления электроэнергии и выключать свет в помещениях, где их нет. Об этом и других способах сэкономить рассказал журналистам министр экономики и ЖКХ Николай Смирнов. Сам Смирнов экономит, возвращаясь поздно домой. Брифинг прошел в официальной группе правительства Свердловской области «ВКонтакте».

«С юмором отвечу: у меня экономия электроэнергии получается, потому что я поздно прихожу домой — ближе к 23:00. Все остальное время нахожусь на работе, поэтому потребление электроэнергии минимальное. В то же время я стараюсь, чтобы в помещениях, где никого нет, свет был выключен. То же самое [предлагаю] жителям», — рассказал Смирнов.

Как писало URA.RU, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр.

Губернатор Свердловской области обратился к федеральным властям с просьбой снизить тариф на электроэнергию для жителей 13 февраля. По его мнению, необходимо снизить так называемую индикативную цену — одну из устанавливаемых ФАС составляющую конечного тарифа. Как стало известно URA.RU, тема подскочивших цен находится на контроле Куйвашева еще с середины января, тогда же он заручился поддержкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина.