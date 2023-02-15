Детей-сирот отправят на стажировку в магазины Екатеринбурга

В дальнейшем подростки из детских домов смогут трудоустроиться в «Магнит Косметик» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство социальной политики и министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области совместно с магазинами «Магнит» научат планировать свое время и бюджет детей-сирот. Об этом сообщает правительство Свердловской области на своем официальном сайте.

«В течении трех месяцев 20 подростков из детских домов в ходе тренингов научатся планировать свое время и бюджет, развивая коммуникативные способности и умения работать в команде. После этого они отправятся на стажировку в магазины „Магнит Косметик“. У ребят будет возможность трудоустроиться в компанию», — сказано в сообщении.

По словам исполняющего обязанности руководителя агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой, дети получат базовые навыки, которые нужны всем людям и на любом рабочем месте. «Надеемся, что проект станет постоянным, и многие дети получат ценные знания и навыки», — отметила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в 2022 году более 900 детей-сирот стали обладателями бесплатных квартир благодаря губернаторской программе. За последние 10 лет жилье получили около девяти тысяч человек.