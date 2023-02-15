Детей-сирот отправят на стажировку в магазины Екатеринбурга

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Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, воспитатель, детский дом, сирота, нянечка, няня
В дальнейшем подростки из детских домов смогут трудоустроиться в «Магнит Косметик» Фото:

Министерство социальной политики и министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области совместно с магазинами «Магнит» научат планировать свое время и бюджет детей-сирот. Об этом сообщает правительство Свердловской области на своем официальном сайте.

«В течении трех месяцев 20 подростков из детских домов в ходе тренингов научатся планировать свое время и бюджет, развивая коммуникативные способности и умения работать в команде. После этого они отправятся на стажировку в магазины „Магнит Косметик“. У ребят будет возможность трудоустроиться в компанию», — сказано в сообщении.

По словам исполняющего обязанности руководителя агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой, дети получат базовые навыки, которые нужны всем людям и на любом рабочем месте. «Надеемся, что проект станет постоянным, и многие дети получат ценные знания и навыки», — отметила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в 2022 году более 900 детей-сирот стали обладателями бесплатных квартир благодаря губернаторской программе. За последние 10 лет жилье получили около девяти тысяч человек.

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Министерство социальной политики и министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области совместно с магазинами «Магнит» научат планировать свое время и бюджет детей-сирот. Об этом сообщает правительство Свердловской области на своем официальном сайте. «В течении трех месяцев 20 подростков из детских домов в ходе тренингов научатся планировать свое время и бюджет, развивая коммуникативные способности и умения работать в команде. После этого они отправятся на стажировку в магазины „Магнит Косметик“. У ребят будет возможность трудоустроиться в компанию», — сказано в сообщении. По словам исполняющего обязанности руководителя агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой, дети получат базовые навыки, которые нужны всем людям и на любом рабочем месте. «Надеемся, что проект станет постоянным, и многие дети получат ценные знания и навыки», — отметила она. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в 2022 году более 900 детей-сирот стали обладателями бесплатных квартир благодаря губернаторской программе. За последние 10 лет жилье получили около девяти тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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