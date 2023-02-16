Мэр Перми исполнил свое обещание сотрудникам оборонных заводов

Мэрия Перми запускает ночные автобусы по просьбе заводчан

В перми появятся ночные рейсы для заводчан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Перми с 1 марта организуют дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50. Время отправления будет синхронизировано с концом рабочей смены сотрудников оборонных заводов на улице Куйбышева. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин.

«Многие предприятия, включая „оборонку“, перешли на работу в несколько смен. Приезжая на предприятия, я спрашиваю сотрудников, чем город может вам помочь, чтобы заводчане понимали, что власти о них думают и о них заботятся. И часто в ответ звучат просьбы изменить работу тех или иных маршрутов общественного транспорта» — написал мэр в своем telegram-канале.

Те просьбы, которые реально выполнить, мэр берет в работу. И с 1 марта запускаются дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50. Последний рейс трамвая проследует через остановку «Хладокомбинат» в направлении центра города в 0:15. В это же время пройдет последний рейс автобуса от Паркового до Крохалевки через остановку «Улица Яблочкова».

Ранее URA.RU писало о том, что пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» набирает сотрудников без опыта работы в связи с большим ростом объема производства. О наборе сотрудников заявлял и Соликамский завод «Урал», выпускающий порох и заряды для ракет.