Мэрия берет под контроль новую стройку Дацюка в самом центре Екатеринбурга

Сроки реализации девелоперского проекта за «Домом контор» неизвестны (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

При строительстве второй очереди отеля «Радиус» в центре Екатеринбурга компании «Регент» (владелец — бизнес-партнер легендарного хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев) придется согласовать внешний облик здания с мэрией. Об этом на брифинге заявил вице-мэр по строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.

Галямов напомнил, что в начале года в Градостроительный кодекс РФ внесли поправки, согласно которым застройщики обязаны согласовывать с муниципалитетами внешний вид своих зданий — в территориях, которые определят сами власти. Этого в свое время добивался еще прежний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (ныне сенатор).

До нововведений на федеральном уровне свои эскизы девелоперы приносили чиновникам лишь в рамках понятийных договоренностей. Так поступили и Дацюк с Трунтаевым. В октябре 2021-го они презентовали проект второй очереди «Радиуса» за «Домом контор» на градсовете. Поскольку задумка вызвала споры среди экспертов, обсуждение отложили.

По словам Галямова, с тех пор Трунтаев и Дацюк не показывали ему чего-то нового. «[Сейчас мы] определяем территории, которые будут подлежать согласованию внешнего вида. Эта территория [в квартале улиц 8 Марта-Малышева-Радищева-Вайнера] в перечень попадет. И если [в итоге] будет принято решение, что зданию быть, они [Трунтаев и Дацюк] будут согласовывать его облик», — заверил чиновник.

Разрешения на строительство у Дацюка и Трунтаева пока нет Фото: проект