В Екатеринбурге определили главу Союза журналистов

Главой свердловского Союза журналистов стал Александр Левин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выбор нового главы проходил в Камерном театре Фото:

Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин был переизбран главой свердловского Союза журналистов. Об этом информирует департамент информационной политики.

«Общим решением делегатов председателем СТСЖ был переизбран Александр Левин», — сообщают представители правительства. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил особый вклад Александра Левина в работу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. На встрече присутствовали глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Куйвашев.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин был переизбран главой свердловского Союза журналистов. Об этом информирует департамент информационной политики. «Общим решением делегатов председателем СТСЖ был переизбран Александр Левин», — сообщают представители правительства. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил особый вклад Александра Левина в работу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. На встрече присутствовали глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...