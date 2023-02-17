В Екатеринбурге определили главу Союза журналистов

Выбор нового главы проходил в Камерном театре
Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин был переизбран главой свердловского Союза журналистов. Об этом информирует департамент информационной политики.
«Общим решением делегатов председателем СТСЖ был переизбран Александр Левин», — сообщают представители правительства. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил особый вклад Александра Левина в работу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. На встрече присутствовали глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Куйвашев.
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