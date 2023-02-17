В Екатеринбурге определили главу Союза журналистов

Главой свердловского Союза журналистов стал Александр Левин

17 февраля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Выбор нового главы проходил в Камерном театре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин был переизбран главой свердловского Союза журналистов. Об этом информирует департамент информационной политики. «Общим решением делегатов председателем СТСЖ был переизбран Александр Левин», — сообщают представители правительства. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил особый вклад Александра Левина в работу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. На встрече присутствовали глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Куйвашев.

Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин был переизбран главой свердловского Союза журналистов. Об этом информирует департамент информационной политики. «Общим решением делегатов председателем СТСЖ был переизбран Александр Левин», — сообщают представители правительства. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил особый вклад Александра Левина в работу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. На встрече присутствовали глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Куйвашев.