В Екатеринбурге избирают нового председателя Союза журналистов. Видео

17 февраля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Куйвашев и Соловьев поддержали кандидатуру Левина на пост главы свердловского Союза журналистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. Главным претендентом на этот пост является действующий глава и председатель региональной Общественной палаты Александр Левин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Во время конференции участники решат, что станет новым председателем областного Союза журналистов», — передает корреспондент. На официальном мероприятии также присутствуют глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которые уже поддержали кандидатуру Левина.

В Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. Главным претендентом на этот пост является действующий глава и председатель региональной Общественной палаты Александр Левин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Во время конференции участники решат, что станет новым председателем областного Союза журналистов», — передает корреспондент. На официальном мероприятии также присутствуют глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которые уже поддержали кандидатуру Левина.