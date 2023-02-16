16 февраля 2023

В Екатеринбурге избирают нового председателя Союза журналистов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование 88-летия Свердловской области в Свердловской филармонии. Екатеринбург, левин александр
Куйвашев и Соловьев поддержали кандидатуру Левина на пост главы свердловского Союза журналистов Фото:

В Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. Главным претендентом на этот пост является действующий глава и председатель региональной Общественной палаты Александр Левин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Во время конференции участники решат, что станет новым председателем областного Союза журналистов», — передает корреспондент. На официальном мероприятии также присутствуют глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которые уже поддержали кандидатуру Левина.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. Главным претендентом на этот пост является действующий глава и председатель региональной Общественной палаты Александр Левин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Во время конференции участники решат, что станет новым председателем областного Союза журналистов», — передает корреспондент. На официальном мероприятии также присутствуют глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которые уже поддержали кандидатуру Левина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...