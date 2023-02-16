Куйвашев и Соловьев поддержали кандидатуру Левина на пост главы свердловского Союза журналистов
В Екатеринбурге стартовала отчетно-выборная конференция, во время которой изберут нового главу свердловского Союза журналистов. Главным претендентом на этот пост является действующий глава и председатель региональной Общественной палаты Александр Левин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Во время конференции участники решат, что станет новым председателем областного Союза журналистов», — передает корреспондент. На официальном мероприятии также присутствуют глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которые уже поддержали кандидатуру Левина.
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