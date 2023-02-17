Пострадавших на производстве пермяков бесплатно подлечат на курортах Черного моря

Пострадавшие отправятся в санатории Черного моря вместе с сопровождающими Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителей Пермского края, получивших травмы на производстве, отправят на санаторно-курортное лечение на побережье Черного моря за счет государства. Электронный аукцион на оказание услуг проводит на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки) пермское отделение фонда соцстрахования РФ.

«Техническое задание: оказание в 2023 году услуг по санаторно-курортному лечению застрахованных лиц (с сопровождением), пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и имеющих профессиональные заболевания. Место оказания услуг: Российская Федерация, Черноморское побережье. Начальная цена контракта — 2 218 997 рублей 76 копеек», — сообщается на сайте

В техзадании уточняется, что санаторно-курортная организация должна специализироваться на лечении спинальных больных с использованием в том числе климатолечения, бальнео—и грязелечения, питьевого лечения минеральными водами. Исполнителю предстоит организовать и досуг граждан с учетом их возраста, интересов и состояния здоровья. В течение одного курса, который рассчитан на 42 дня и 21 день, планируется оздоровить 9 человек.

Услуга должна быть предоставлена в период с июня по сентябрь. При этом организации необходимо предусмотреть затраты на лиц, которые будут сопровождать пострадавших: необходимо обеспечить бесплатное питание и проживание, доставить от автовокзала (ж/д станции либо аэропорта) до санатория и обратно.