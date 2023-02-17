Свердловские танцоры провели благотворительную акцию для военных в зоне СВО. Фото, видео

Ревдинская танцевальная группа «Чердак» провела благотворительные концерты для земляков на СВО

18 февраля 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Ревдинские танцоры провели благотворительную акцию (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ревдинский (Свердловская область) танцевальный коллектив «Чердак» провел два благотворительных концерта в поддержку земляков, находящихся в зоне спецоперации. Об этом сообщили в одной из социальных сетей. «Сегодня образцовый хореографический коллектив „Чердак“ даст два благотворительных концерта во Дворце культуры — в 15.00 и 18.00. Они называются „Мы есть друг у друга“. Все вырученные средства пойдут на поддержку ревдинских ребят в зоне СВО», — рассказали на странице «Ревдинский рабочий» «Вконтакте». На мероприятии зрители могли приобрести игрушки ручной работы, деньги от продажи которых пошли на благотворительность. «За два концерта удалось собрать почти 194 тысячи рублей», — подчеркнули в «Ревдинском рабочем». Ранее URA.RU сообщало о спектакле, который проведут юные екатеринбургские балерины в День защитника Отечества. Все собранные средства с мероприятия передадут раненым участникам специальной военной операции и мирным жителям.

Ревдинский (Свердловская область) танцевальный коллектив «Чердак» провел два благотворительных концерта в поддержку земляков, находящихся в зоне спецоперации. Об этом сообщили в одной из социальных сетей. «Сегодня образцовый хореографический коллектив „Чердак“ даст два благотворительных концерта во Дворце культуры — в 15.00 и 18.00. Они называются „Мы есть друг у друга“. Все вырученные средства пойдут на поддержку ревдинских ребят в зоне СВО», — рассказали на странице «Ревдинский рабочий» «Вконтакте». На мероприятии зрители могли приобрести игрушки ручной работы, деньги от продажи которых пошли на благотворительность. «За два концерта удалось собрать почти 194 тысячи рублей», — подчеркнули в «Ревдинском рабочем». Ранее URA.RU сообщало о спектакле, который проведут юные екатеринбургские балерины в День защитника Отечества. Все собранные средства с мероприятия передадут раненым участникам специальной военной операции и мирным жителям.