Ревдинский (Свердловская область) танцевальный коллектив «Чердак» провел два благотворительных концерта в поддержку земляков, находящихся в зоне спецоперации. Об этом сообщили в одной из социальных сетей.
«Сегодня образцовый хореографический коллектив „Чердак“ даст два благотворительных концерта во Дворце культуры — в 15.00 и 18.00. Они называются „Мы есть друг у друга“. Все вырученные средства пойдут на поддержку ревдинских ребят в зоне СВО», — рассказали на странице «Ревдинский рабочий» «Вконтакте».
На мероприятии зрители могли приобрести игрушки ручной работы, деньги от продажи которых пошли на благотворительность. «За два концерта удалось собрать почти 194 тысячи рублей», — подчеркнули в «Ревдинском рабочем».
Ранее URA.RU сообщало о спектакле, который проведут юные екатеринбургские балерины в День защитника Отечества. Все собранные средства с мероприятия передадут раненым участникам специальной военной операции и мирным жителям.
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