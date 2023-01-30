Екатеринбургские балерины соберут деньги раненным бойцам СВО

Все собранные балеринами деньги пойдут в Благотворительный фонд доктора Волковой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге юные балерины, которые посещают хореографическую школу «Русский балет», устроят благотворительный спектакль в День защитника Отечества — 23 февраля. Все собранные деньги передадут раненным участникам спецоперации на Украине и мирным жителям. Об этом URA.RU рассказали представители школы.

«Хореографическая школа „Русский балет“ в Академическом проведет благотворительный спектакль в Екатеринбурге. Все собранные средства будут направлены в фонд, обеспечивающий реабилитацию гражданских и военнослужащих лиц, раненных в ходе специальной военной операции», — сообщили организаторы.

Как рассказал руководитель школы Евгений Камышанов, дети покажут танцевальный спектакль «Холодное сердце» — историю о храбрости, вере в добро, любви к близким и настоящей дружбе. «Мы представим нашим зрителям великолепное шоу в этот очень волнительный день. Многие родители наших учеников военнослужащие, есть и мобилизованные. В день Защитника Отечества мы хотим поддержать и поблагодарить их всех так, как можем и умеем — танцем» — пояснил Камышанов.

Всего в концерте будет задействовано более 100 воспитанников школы в возрасте от трех до 14 лет. Мероприятие пройдет 23 февраля в 14:00 в Окружном доме офицеров. Всю прибыль от продажи билетов передадут в Благотворительный фонд доктора Волковой, которая занимается реабилитационной программой «Своих не бросаем». Она предназначена для пострадавших участников СВО и мирных жителей новых территорий РФ.

Спецоперация началась 24 февраля на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации страны.