19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Челябинске «Почта России» изменит график работы в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Алексей Текслер посетили отделение почтовой связи. Челябинск, посылки, почта росии, почтовый работник
Почтовые отделения не будут работать 23 февраля и 8 марта Фото:

В Челябинске отделения «Почты России», кроме круглосуточных, изменят график работы в праздничные дни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтового оператора.

«Кроме круглосуточных, 23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений. В эти же дни почтальоны не будут разносить посылки и печатные издания. На один час сократится рабочий день 22 февраля и 7 марта», — уточнили в пресс-службе «Почты России».

Там отметили, что пенсии и пособия доставят по графику, а 24 февраля отделения будут работать как в воскресенье. По обычному графику «Почта России» начнет работать 25 февраля и 9 марта.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске отделения «Почты России», кроме круглосуточных, изменят график работы в праздничные дни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтового оператора. «Кроме круглосуточных, 23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений. В эти же дни почтальоны не будут разносить посылки и печатные издания. На один час сократится рабочий день 22 февраля и 7 марта», — уточнили в пресс-службе «Почты России». Там отметили, что пенсии и пособия доставят по графику, а 24 февраля отделения будут работать как в воскресенье. По обычному графику «Почта России» начнет работать 25 февраля и 9 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...