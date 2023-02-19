В Челябинске «Почта России» изменит график работы в праздники

Почтовые отделения не будут работать 23 февраля и 8 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отделения «Почты России», кроме круглосуточных, изменят график работы в праздничные дни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтового оператора.

«Кроме круглосуточных, 23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений. В эти же дни почтальоны не будут разносить посылки и печатные издания. На один час сократится рабочий день 22 февраля и 7 марта», — уточнили в пресс-службе «Почты России».

Там отметили, что пенсии и пособия доставят по графику, а 24 февраля отделения будут работать как в воскресенье. По обычному графику «Почта России» начнет работать 25 февраля и 9 марта.