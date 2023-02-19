19 февраля 2023
18 февраля 2023

Тюменцы придумали, как сэкономить на обслуживании автомобилей

Тюменцы покупают ГСМ через интернет, чтобы сэкономить на обслуживании автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские автолюбители начали чаще покупать моторное масло через интернет, чтобы сэкономить Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские автолюбители начали массово покупать моторное масло через маркетплейсы, чтобы сэкономить на обслуживании личного транспорта. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из центров выдачи заказов. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на фоне санкций значительно подорожало моторное масло зарубежных производителей.

«В последнее время стало очень много клиентов, которые покупают моторное масло именно через маркетплейсы. Это связано с уровнем цен. „В интернете“ стоимость ГСМ часто ощутимо ниже, чем в традиционных автомагазинах», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в некоторых случаях скидка на моторное масло, купленное через маркетплейсы, достигает 50%. «Иногда клиентам удается хорошо сэкономить. К примеру, моторное масло, которое в обычном магазине стоит 6 тыс. рублей, через маркетплейс можно купить за 3 тыс. рублей. Но надо понимать, что иногда может случиться обратная ситуация, и „в интернете“ товар будет стоить дороже. Тут многое зависит от скидок», — добавил инсайдер URA.RU.

Как ранее указывало агентство, США и страны ЕС ввели против России санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. На этом фоне многие зарубежные производители и компании приняли решение об уходе с российского рынка.

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Тюменские автолюбители начали массово покупать моторное масло через маркетплейсы, чтобы сэкономить на обслуживании личного транспорта. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из центров выдачи заказов. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на фоне санкций значительно подорожало моторное масло зарубежных производителей. «В последнее время стало очень много клиентов, которые покупают моторное масло именно через маркетплейсы. Это связано с уровнем цен. „В интернете“ стоимость ГСМ часто ощутимо ниже, чем в традиционных автомагазинах», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в некоторых случаях скидка на моторное масло, купленное через маркетплейсы, достигает 50%. «Иногда клиентам удается хорошо сэкономить. К примеру, моторное масло, которое в обычном магазине стоит 6 тыс. рублей, через маркетплейс можно купить за 3 тыс. рублей. Но надо понимать, что иногда может случиться обратная ситуация, и „в интернете“ товар будет стоить дороже. Тут многое зависит от скидок», — добавил инсайдер URA.RU. Как ранее указывало агентство, США и страны ЕС ввели против России санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. На этом фоне многие зарубежные производители и компании приняли решение об уходе с российского рынка.
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