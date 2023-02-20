20 февраля 2023

В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная компания

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, летние каникулы, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
Во многих детских лагерях планируется провести капитальный ремонт Фото:

В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная компания. Школьные и загородные детские лагеря начнут свою работу с 29 мая, подготовка начнется с 1 марта, сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт.

«С 1 марта в нашем регионе стартует летняя оздоровительная кампания. Первые заезды стартуют уже с 29 мая — времени на подготовку у руководства учреждений и ведомств остается не так много. Поэтому призываю ответственных лиц активно работать в этом направлении», — сообщила Ирина Гехт в своем telegram-канале.

По словам Гехт, в этом году в детских лагерях Челябинской области отдохнут 175 тысяч 657 детей. Будет открыт 701 лагерь дневного пребывания. Ребят примет около 800 организаций на территории Челябинской области и на территории Республики Башкортостан. Среди них шесть лагерей труда и отдыха в Трехгорном, Челябинске, Карталинском, Кусинском и Уйском районах, а также девять палаточных лагерей в Магнитогорском и Миасском ГО, в Каслинском, Катав-Ивановском, Красноармейском муниципальном районах.

Также первый заместитель челябинского губернатора указала на то, что в некоторых детских лагерях планируется провести капитальный ремонт, часть работ будет осуществлена до начала заездов. Например, в лагере «Волна» под Кыштымом.

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В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная компания. Школьные и загородные детские лагеря начнут свою работу с 29 мая, подготовка начнется с 1 марта, сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт. «С 1 марта в нашем регионе стартует летняя оздоровительная кампания. Первые заезды стартуют уже с 29 мая — времени на подготовку у руководства учреждений и ведомств остается не так много. Поэтому призываю ответственных лиц активно работать в этом направлении», — сообщила Ирина Гехт в своем telegram-канале. По словам Гехт, в этом году в детских лагерях Челябинской области отдохнут 175 тысяч 657 детей. Будет открыт 701 лагерь дневного пребывания. Ребят примет около 800 организаций на территории Челябинской области и на территории Республики Башкортостан. Среди них шесть лагерей труда и отдыха в Трехгорном, Челябинске, Карталинском, Кусинском и Уйском районах, а также девять палаточных лагерей в Магнитогорском и Миасском ГО, в Каслинском, Катав-Ивановском, Красноармейском муниципальном районах. Также первый заместитель челябинского губернатора указала на то, что в некоторых детских лагерях планируется провести капитальный ремонт, часть работ будет осуществлена до начала заездов. Например, в лагере «Волна» под Кыштымом.
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