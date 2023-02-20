Челябинские кандидаты-иноагенты на выборах будут публично называть свой статус

21 февраля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Иноагентам в Челябинской области предстоит говорить о своем статусе на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидатов-иноагентов на выборах в Челябинской области планируют обязать указывать свой статус публично. Соответствующий законопроект региональные парламентарии рассмотрят на заседании 22 февраля. «Принять закон Челябинской области. Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования», — говорится в проекте документа. Законопроект вносит изменения в выборное законодательство региона. Речь идет об избирательных кампаниях по избранию губернатора, депутатов заксобрания области, муниципальных функционеров, о региональных и местных референдумах. Статус иностранного агента кандидатам предстоит указывать в своей агитпродукции. Делать пометку об аффилированности предстоит и в том случае, если сам кандидат таким статусом не наделен, но связан с другими лицами, кто иноагентом является. Новые требования предъявляются также к избирательным комиссиям. Информируя общественность, им предстоит делать ссылки на статус иностранного агента или аффилированности с ним кандидатов. В случае если несколько человек проводят совместное агитмероприятие, речь иноагента предстоит маркировать соответствующим образом перед ее началом. То же будут указывать в избирательных бюллетенях.

Кандидатов-иноагентов на выборах в Челябинской области планируют обязать указывать свой статус публично. Соответствующий законопроект региональные парламентарии рассмотрят на заседании 22 февраля. «Принять закон Челябинской области. Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования», — говорится в проекте документа. Законопроект вносит изменения в выборное законодательство региона. Речь идет об избирательных кампаниях по избранию губернатора, депутатов заксобрания области, муниципальных функционеров, о региональных и местных референдумах. Статус иностранного агента кандидатам предстоит указывать в своей агитпродукции. Делать пометку об аффилированности предстоит и в том случае, если сам кандидат таким статусом не наделен, но связан с другими лицами, кто иноагентом является. Новые требования предъявляются также к избирательным комиссиям. Информируя общественность, им предстоит делать ссылки на статус иностранного агента или аффилированности с ним кандидатов. В случае если несколько человек проводят совместное агитмероприятие, речь иноагента предстоит маркировать соответствующим образом перед ее началом. То же будут указывать в избирательных бюллетенях.