Челябинские кандидаты-иноагенты на выборах будут публично называть свой статус

Кандидатов-иноагентов на выборах в Челябинской области планируют обязать указывать свой статус публично. Соответствующий законопроект региональные парламентарии рассмотрят на заседании 22 февраля.
«Принять закон Челябинской области. Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования», — говорится в проекте документа.
Законопроект вносит изменения в выборное законодательство региона. Речь идет об избирательных кампаниях по избранию губернатора, депутатов заксобрания области, муниципальных функционеров, о региональных и местных референдумах.
Статус иностранного агента кандидатам предстоит указывать в своей агитпродукции. Делать пометку об аффилированности предстоит и в том случае, если сам кандидат таким статусом не наделен, но связан с другими лицами, кто иноагентом является.
Новые требования предъявляются также к избирательным комиссиям. Информируя общественность, им предстоит делать ссылки на статус иностранного агента или аффилированности с ним кандидатов. В случае если несколько человек проводят совместное агитмероприятие, речь иноагента предстоит маркировать соответствующим образом перед ее началом. То же будут указывать в избирательных бюллетенях.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.