20 февраля 2023

Челябинские кандидаты-иноагенты на выборах будут публично называть свой статус

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, чиновник, портфель
Иноагентам в Челябинской области предстоит говорить о своем статусе на выборах Фото:

Кандидатов-иноагентов на выборах в Челябинской области планируют обязать указывать свой статус публично. Соответствующий законопроект региональные парламентарии рассмотрят на заседании 22 февраля.

«Принять закон Челябинской области. Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования», — говорится в проекте документа.

Законопроект вносит изменения в выборное законодательство региона. Речь идет об избирательных кампаниях по избранию губернатора, депутатов заксобрания области, муниципальных функционеров, о региональных и местных референдумах.

Статус иностранного агента кандидатам предстоит указывать в своей агитпродукции. Делать пометку об аффилированности предстоит и в том случае, если сам кандидат таким статусом не наделен, но связан с другими лицами, кто иноагентом является.

Новые требования предъявляются также к избирательным комиссиям. Информируя общественность, им предстоит делать ссылки на статус иностранного агента или аффилированности с ним кандидатов. В случае если несколько человек проводят совместное агитмероприятие, речь иноагента предстоит маркировать соответствующим образом перед ее началом. То же будут указывать в избирательных бюллетенях.

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Кандидатов-иноагентов на выборах в Челябинской области планируют обязать указывать свой статус публично. Соответствующий законопроект региональные парламентарии рассмотрят на заседании 22 февраля. «Принять закон Челябинской области. Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования», — говорится в проекте документа. Законопроект вносит изменения в выборное законодательство региона. Речь идет об избирательных кампаниях по избранию губернатора, депутатов заксобрания области, муниципальных функционеров, о региональных и местных референдумах. Статус иностранного агента кандидатам предстоит указывать в своей агитпродукции. Делать пометку об аффилированности предстоит и в том случае, если сам кандидат таким статусом не наделен, но связан с другими лицами, кто иноагентом является. Новые требования предъявляются также к избирательным комиссиям. Информируя общественность, им предстоит делать ссылки на статус иностранного агента или аффилированности с ним кандидатов. В случае если несколько человек проводят совместное агитмероприятие, речь иноагента предстоит маркировать соответствующим образом перед ее началом. То же будут указывать в избирательных бюллетенях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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