21 февраля 2023

В Перми проводится проверка после фейковых радиосообщений о ракетном ударе

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Нижний Тагил., радио
Из радиоприемников россияне услышали об угрозе ракетного обстрела Фото:

Жители Пермского края и других регионов России 22 февраля услышали в эфире радиостанций сообщения об угрозе ракетного удара. Они оказались фейками, и распространились в результате хакерской атаки. В Пермском крае сейчас по факту инцидента проводится проверка, сообщили в региональном управлении МЧС.

«От граждан поступали сообщения о том, что по радио (FM диапазона) поступали голосовые сообщения об угрозе ракетных ударов. Оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Пермскому краю организовано взаимодействие со службами РСЧС. Проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что фейковые сообщения прозвучали по радио в Белгороде, Ижевске, Пензе, Казани, Воронеже, Тюмени, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Эфир взломали у Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио.

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Жители Пермского края и других регионов России 22 февраля услышали в эфире радиостанций сообщения об угрозе ракетного удара. Они оказались фейками, и распространились в результате хакерской атаки. В Пермском крае сейчас по факту инцидента проводится проверка, сообщили в региональном управлении МЧС. «От граждан поступали сообщения о том, что по радио (FM диапазона) поступали голосовые сообщения об угрозе ракетных ударов. Оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Пермскому краю организовано взаимодействие со службами РСЧС. Проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что фейковые сообщения прозвучали по радио в Белгороде, Ижевске, Пензе, Казани, Воронеже, Тюмени, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Эфир взломали у Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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