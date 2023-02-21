В Перми проводится проверка после фейковых радиосообщений о ракетном ударе

Из радиоприемников россияне услышали об угрозе ракетного обстрела Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Пермского края и других регионов России 22 февраля услышали в эфире радиостанций сообщения об угрозе ракетного удара. Они оказались фейками, и распространились в результате хакерской атаки. В Пермском крае сейчас по факту инцидента проводится проверка, сообщили в региональном управлении МЧС.

«От граждан поступали сообщения о том, что по радио (FM диапазона) поступали голосовые сообщения об угрозе ракетных ударов. Оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Пермскому краю организовано взаимодействие со службами РСЧС. Проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что фейковые сообщения прозвучали по радио в Белгороде, Ижевске, Пензе, Казани, Воронеже, Тюмени, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Эфир взломали у Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио.