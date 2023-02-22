В Еманжелинске возместят моральный вред сбитому собакой пенсионеру

23 февраля 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Крупный пес сбил мужчину с ног,чем причинил травмы (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владелица собаки породы кане корсо из Еманжелинска Челябинской области компенсирует стоимость лечения и моральный вред пенсионеру, который получил травмы от столкновения с животным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «В Еманжелинский городской суд прокурором города было направлено исковое заявление о взыскании с владельца животного расходов, требования удовлетворены. Суд вынес решение о взыскании расходов на лечение в размере 4639 рублей и компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в августе 2022 года. Пенсионер возвращался домой с городского митинга, посвященного «Дню шахтера», когда при повороте за угол дома на него налетела крупная собака. Мужчина упал и получил ушиб нижней части спины и таза, а также закрытый перелом шейки правого бедра со смещением. Ему потребовалась операция и было назначено лечение. «Владелец собаки не предприняла достаточных мер предосторожности, чтобы предотвратить причинение вреда окружающим. Животное передвигалось свободно и неконтролируемо, без средств защиты (поводка, намордника). Владелица животного свою вину на суде не признала», — добавили в пресс-службе ведомства.

Владелица собаки породы кане корсо из Еманжелинска Челябинской области компенсирует стоимость лечения и моральный вред пенсионеру, который получил травмы от столкновения с животным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «В Еманжелинский городской суд прокурором города было направлено исковое заявление о взыскании с владельца животного расходов, требования удовлетворены. Суд вынес решение о взыскании расходов на лечение в размере 4639 рублей и компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в августе 2022 года. Пенсионер возвращался домой с городского митинга, посвященного «Дню шахтера», когда при повороте за угол дома на него налетела крупная собака. Мужчина упал и получил ушиб нижней части спины и таза, а также закрытый перелом шейки правого бедра со смещением. Ему потребовалась операция и было назначено лечение. «Владелец собаки не предприняла достаточных мер предосторожности, чтобы предотвратить причинение вреда окружающим. Животное передвигалось свободно и неконтролируемо, без средств защиты (поводка, намордника). Владелица животного свою вину на суде не признала», — добавили в пресс-службе ведомства.