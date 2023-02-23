Крупный инвестор «Северных потоков» заявил о новой реальности для Европы после теракта

Подрыв российских «Северных потоков» является «шокирующим» символом новой реальности Европы в энергетическом плане. Об этом заявил глава одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Европе Wintershall Dea Марио Мерен в ходе пресс-конференции. Компания располагается в Германии.
«Мы увидели опасный акт саботажа против „Северных потоков“. Это шокирующий символ новой европейской энергетической реальности», — заявил Марио Мерен, его слова приводит официальный сайт Wintershall Dea.
Компания Wintershall Dea владела долей в 15,5 в операторе «Северного потока — 2». После того как газопровод получил повреждения, компания списала свою долю, сообщает телеканал Life. 17 января компания заявила о своем уходе с российского рынка.
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Подрыв российских «Северных потоков» является «шокирующим» символом новой реальности Европы в энергетическом плане. Об этом заявил глава одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Европе Wintershall Dea Марио Мерен в ходе пресс-конференции. Компания располагается в Германии. «Мы увидели опасный акт саботажа против „Северных потоков“. Это шокирующий символ новой европейской энергетической реальности», — заявил Марио Мерен, его слова приводит официальный сайт Wintershall Dea. Компания Wintershall Dea владела долей в 15,5 в операторе «Северного потока — 2». После того как газопровод получил повреждения, компания списала свою долю, сообщает телеканал Life. 17 января компания заявила о своем уходе с российского рынка.