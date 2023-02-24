Филиппу было 19 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинском зоопарке скончался дальневосточный леопард Филипп, которому должно было исполниться 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе питомника.

«Сегодня не стало нашего дальневосточного леопарда Филиппа. Он родился в мае 2003 года в Северском зоопарке и трехмесячным котенком переехал в Челябинск. В этом году Филе должно было исполниться 20 лет — предельный для дальневосточных леопардов возраст», — рассказали в челябинском зоопарке.

Филипп всю жизнь прожил с подругой Лизой. Последние годы у него обострились хронические заболевания, он с трудом забирался на любимую лежанку. В зоопарке скорбят из-за смерти питомца, хотя она была закономерной.