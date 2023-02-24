24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Челябинском зоопарке скончался леопард-долгожитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, вольер, зоопарк, клетка, животные, хищник, дальневосточный леопард
Филиппу было 19 лет Фото:

В Челябинском зоопарке скончался дальневосточный леопард Филипп, которому должно было исполниться 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе питомника.

«Сегодня не стало нашего дальневосточного леопарда Филиппа. Он родился в мае 2003 года в Северском зоопарке и трехмесячным котенком переехал в Челябинск. В этом году Филе должно было исполниться 20 лет — предельный для дальневосточных леопардов возраст», — рассказали в челябинском зоопарке.

Филипп всю жизнь прожил с подругой Лизой. Последние годы у него обострились хронические заболевания, он с трудом забирался на любимую лежанку. В зоопарке скорбят из-за смерти питомца, хотя она была закономерной.

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В Челябинском зоопарке скончался дальневосточный леопард Филипп, которому должно было исполниться 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе питомника. «Сегодня не стало нашего дальневосточного леопарда Филиппа. Он родился в мае 2003 года в Северском зоопарке и трехмесячным котенком переехал в Челябинск. В этом году Филе должно было исполниться 20 лет — предельный для дальневосточных леопардов возраст», — рассказали в челябинском зоопарке. Филипп всю жизнь прожил с подругой Лизой. Последние годы у него обострились хронические заболевания, он с трудом забирался на любимую лежанку. В зоопарке скорбят из-за смерти питомца, хотя она была закономерной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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