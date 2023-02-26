Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова исполнила гимн ВДВ «Синева» на улице в центре Москвы. Композицию она посвятила участникам спецоперации.
«Ну какой еще региональный депутат в центре столицы будет петь для участников СВО? Только тот, кто мыслями и душой с нашими мужчинами!», — написала Ольга Мухометьярова под видеозаписью, на которой исполняет песню.
Ольга Мухометьярова ранее собирала помощь для батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Самостоятельно она закупила палатки и спецформу. Мухометьярова собственноручно шила шевроны для военных. Она заказала термопечать на ткань, купила нитки и липучки, чтобы помогло снизить стоимость шевронов в 10 раз.
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