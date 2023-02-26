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Челябинский депутат исполнила гимн ВДВ в центре Москвы. Видео

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Законодательное собрание Челябинской области. Челябинск, мухометьярова ольга
Депутат Ольга Мухометьярова спела «Синеву» для участников спецоперации Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова исполнила гимн ВДВ «Синева» на улице в центре Москвы. Композицию она посвятила участникам спецоперации.

«Ну какой еще региональный депутат в центре столицы будет петь для участников СВО? Только тот, кто мыслями и душой с нашими мужчинами!», — написала Ольга Мухометьярова под видеозаписью, на которой исполняет песню.

Ольга Мухометьярова ранее собирала помощь для батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Самостоятельно она закупила палатки и спецформу. Мухометьярова собственноручно шила шевроны для военных. Она заказала термопечать на ткань, купила нитки и липучки, чтобы помогло снизить стоимость шевронов в 10 раз.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова исполнила гимн ВДВ «Синева» на улице в центре Москвы. Композицию она посвятила участникам спецоперации. «Ну какой еще региональный депутат в центре столицы будет петь для участников СВО? Только тот, кто мыслями и душой с нашими мужчинами!», — написала Ольга Мухометьярова под видеозаписью, на которой исполняет песню. Ольга Мухометьярова ранее собирала помощь для батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Самостоятельно она закупила палатки и спецформу. Мухометьярова собственноручно шила шевроны для военных. Она заказала термопечать на ткань, купила нитки и липучки, чтобы помогло снизить стоимость шевронов в 10 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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