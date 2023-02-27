Пермский оборонный завод «Редуктор-ПМ» попал под санкции Японии

28 февраля 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Япония ввела запрет на экспорт товаров пермского завода Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония ввела санкции в адрес пермского оборонного завода «Редуктор-ПМ». Они касаются в том числе запрета на экспорт товаров предприятия. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МИД Японии. «Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины, мы решили реализовать следующие меры в соответствии с Законом об иностранной валюте и внешней торговле: замораживание активов, запрет на экспорт в конкретные организации РФ. Акционерное общество „Редуктор-ПМ“ (он же АО „Редуктор-ПМ“), пр-кт Комсомольский д. 93, Пермь», — указано в документе . Ограничения касаются активов компаний, операций с капиталом, условий по экспорту товаров, которые «способствуют укреплению промышленной базы РФ». Весной 2022 года производителя вертолетных редукторов и трансмиссий также внесли в санкционный список США. Основной акционер завода — госхолдинг «Вертолеты России».

Япония ввела санкции в адрес пермского оборонного завода «Редуктор-ПМ». Они касаются в том числе запрета на экспорт товаров предприятия. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МИД Японии. «Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины, мы решили реализовать следующие меры в соответствии с Законом об иностранной валюте и внешней торговле: замораживание активов, запрет на экспорт в конкретные организации РФ. Акционерное общество „Редуктор-ПМ“ (он же АО „Редуктор-ПМ“), пр-кт Комсомольский д. 93, Пермь», — указано в документе. Ограничения касаются активов компаний, операций с капиталом, условий по экспорту товаров, которые «способствуют укреплению промышленной базы РФ». Весной 2022 года производителя вертолетных редукторов и трансмиссий также внесли в санкционный список США. Основной акционер завода — госхолдинг «Вертолеты России».