Пермский оборонный завод «Редуктор-ПМ» попал под санкции Японии

Япония ввела санкции в адрес пермского оборонного завода «Редуктор-ПМ». Они касаются в том числе запрета на экспорт товаров предприятия. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МИД Японии.
«Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины, мы решили реализовать следующие меры в соответствии с Законом об иностранной валюте и внешней торговле: замораживание активов, запрет на экспорт в конкретные организации РФ. Акционерное общество „Редуктор-ПМ“ (он же АО „Редуктор-ПМ“), пр-кт Комсомольский д. 93, Пермь», — указано
Ограничения касаются активов компаний, операций с капиталом, условий по экспорту товаров, которые «способствуют укреплению промышленной базы РФ». Весной 2022 года производителя вертолетных редукторов и трансмиссий также внесли в санкционный список США. Основной акционер завода — госхолдинг «Вертолеты России».
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