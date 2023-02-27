27 февраля 2023

Пермский оборонный завод «Редуктор-ПМ» попал под санкции Японии

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Япония ввела запрет на экспорт товаров пермского завода Фото:
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Япония ввела санкции в адрес пермского оборонного завода «Редуктор-ПМ». Они касаются в том числе запрета на экспорт товаров предприятия. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МИД Японии.

«Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины, мы решили реализовать следующие меры в соответствии с Законом об иностранной валюте и внешней торговле: замораживание активов, запрет на экспорт в конкретные организации РФ. Акционерное общество „Редуктор-ПМ“ (он же АО „Редуктор-ПМ“), пр-кт Комсомольский д. 93, Пермь», — указано в документе.

Ограничения касаются активов компаний, операций с капиталом, условий по экспорту товаров, которые «способствуют укреплению промышленной базы РФ». Весной 2022 года производителя вертолетных редукторов и трансмиссий также внесли в санкционный список США. Основной акционер завода — госхолдинг «Вертолеты России».

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Япония ввела санкции в адрес пермского оборонного завода «Редуктор-ПМ». Они касаются в том числе запрета на экспорт товаров предприятия. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МИД Японии. «Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины, мы решили реализовать следующие меры в соответствии с Законом об иностранной валюте и внешней торговле: замораживание активов, запрет на экспорт в конкретные организации РФ. Акционерное общество „Редуктор-ПМ“ (он же АО „Редуктор-ПМ“), пр-кт Комсомольский д. 93, Пермь», — указано в документе. Ограничения касаются активов компаний, операций с капиталом, условий по экспорту товаров, которые «способствуют укреплению промышленной базы РФ». Весной 2022 года производителя вертолетных редукторов и трансмиссий также внесли в санкционный список США. Основной акционер завода — госхолдинг «Вертолеты России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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