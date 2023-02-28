Челябинский вице-губернатор везет в Миасс будущего мэра

Егора Ковальчука познакомят с депутатским корпусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский вице-губернатор Анатолий Векшин, курирующий политблок в правительстве региона, 1 марта посетит Миасс и представит депутатам горсобрания своего коллегу, вице-губернатора Егора Ковальчука, как будущего основного кандидата в главы города. Об этом URA.RU сообщил источник в Миассе. Векшин визит подтвердил, но отметил, что поездка связана с грядущей отставкой действующего мэра Григория Тонких.

«Григорий Михайлович подал в собрание депутатов заявление об сложении полномочий. Перед сессией 3 марта было решено провести встречу представителей областного правительства с депутатами. Это было пожелание обеих сторон», — заявил URA.RU Векшин.

По словам источника, ни для кого не секрет, что Ковальчук должен со временем возглавить Миасс и он получит поддержку со стороны областных властей. И хотя сейчас вице-губернатор едет как куратор регионального минпрома, депутаты видят в нем будущего мэра и хотят познакомиться с ним лично. Векшин едет, чтобы оценить обстановку в городе перед 3 марта.

Ранее Тонких написал в социальных сетях, что уходит в досрочную отставку. Работа мэра Миасса нередко вызывала нарекания как в резиденции губернатора Алексея Текслера, так и в самом городе. По данным URA.RU Тонких после отставки будет работать в Государственном ракетном центре им. Макеева (ГРЦ).

На депутатской сессии 3 марта, где примут отставку Тонких, временным исполняющим обязанности мэра должен стать председатель горсобрания Дмитрий Проскурин. Будет объявлен конкурс на главу, в котором примет участие Ковальчук.