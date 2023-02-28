Письма детям написали солдаты 53 полка, расположенного в Донецкой Народной Республике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники спецоперации на Украине передали ученикам асбестовской школы №8 письма, в которых рассказали детям о том, как важно защищать Россию и почему полезно учиться и заниматься спортом. Об этом рассказал депутат думы Асбестовского городского округа и представитель компании «Форэс» Илья Потанин.

«Уезжая в качестве координатора доставки гуманитарного груза в зону СВО, забрал с собой письма ребят для бойцов на фронте. И вот вернулся с ответом для детей. От тех самых бойцов», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Илья Потанин.

По словам молодого человека, в письмах солдаты рассказали юным свердловчанам, как стать настоящими защитниками Отечества, о пользе учебы и спортивных тренировок. «Это чуть помятое письмо сегодня зачитали вслух перед школьниками. А затем повесили в рамке на стене школьного музея, на видном месте», — показал фото депутат.

При этом Потанин рассказал, что депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов хочет обратиться в Минобороны и Минпросвещения, чтобы те взяли на вооружение практику общения детей и солдат. «Важно, чтобы дети видели и помнили: настоящие герои рядом. Это простые парни, которые раньше были водителями, рабочими, инженерами, а сейчас стали защитниками Родины», — резюмировал Потанин.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.

Такое письмо теперь висит на стене школы №8 в Асбесте Фото: личная страница Ильи Потанина в соцсети «ВКонтакте»